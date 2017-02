AS COCEIRAS difíceis de aliviar começam como leve incômodo e logo se tornam uma chateação grave. Não admira que a coceira nos olhos seja uma queixa frequente no consultório do oftalmologista. Uma das prováveis causas: reação alérgica. Se seus olhos o incomodam, verifique se usou recentemente algum produto novo (creme, maquiagem, sabonete) capaz de irritá-los. Também é comum os olhos reagirem a pólen, ácaros e caspa de animais de estimação. Se possível, evite esses gatilhos e use colírio de soro fisiológico para retirar as partículas que restarem. Também é possível tomar anti-histamínicos, em comprimido ou colírio, para aliviar os sintomas alérgicos. Não use lentes de contato enquanto os sintomas não sumirem.

As lentes de contato também podem provocar coceira, principalmente quando estão danificadas, não são substituídas com frequência suficiente, a limpeza não é adequada ou não se ajustam direito. (A lente mal ajustada pode ser a culpada se você sentir que tem um objeto estranho no olho ou se houver flutuações visuais durante o uso.) Siga o cronograma de substituição que o médico lhe passou e não se esqueça de lavar e desinfetar regularmente as lentes de acordo com as instruções da solução de limpeza.

Outra razão possível é a síndrome dos olhos secos, que pode ser provocada pela produção insuficiente de lágrima (causada por idade, cirurgia com laser ou medicamentos como descongestionantes e antidepressivos) ou pela evaporação rápida da umidade (por causa de fumaça, ar seco ou baixa frequência no movimento de piscar os olhos). Colírios conhecidos como lágrimas artificiais, vendidos sem receita, substituem a lubrificação e aliviam o desconforto. Se houver outros sintomas, como secreção nos olhos ou dor de garganta, se a dor for intensa ou a visão piorar, talvez você esteja com uma infecção ou outro problema que exija atendimento profissional. “Há muitos pacientes com olhos lacrimejantes, vermelhos e que coçam”, diz Holly Shaw, assessora de enfermagem da entidade Allergy UK. “Como algumas doenças oculares mais raras podem ameaçar a visão, é bom procurar um médico.”