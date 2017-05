Gatilhos comuns e surpreendentes da alergia

Existem muitos tipos de alergia ocasionadas pelos mais diversos fatores, desde os hábitos mais comuns até produtos utilizados no dia a dia. Quem tem alergia sazonal, sofre duplamente por conta dos cuidados necessários para evitar que o pólen estrague seus dias. Confira a seguir algumas dicas para evitar crises alérgicas. A matéria completa você lê na Revista Seleções de abril. Clique aqui para assinar!

Aipo

Cru ou cozido, o aipo pode causar edema da garganta, dos lábios e da língua; se você tem aler­gia a pólen, é melhor evitar. E leia com atenção os rótulos dos alimen­tos industrializados; o aipo é um ingrediente comum de sopas e molhos para salada.

Sapatos em casa

Além de terra e lama, é provável trazer pólen quando se usa o sapato da rua dentro de casa, como disse o Dr. Mark Dykewicz ao site everydayhealth.com. O Dr. Dykewicz, professor da divisão de Alergia e Imunologia da Escola de Medicina da Universidade Saint Louis recomenda aos alérgicos que, após tirarem os sapatos ao chegar em casa, também os joguem (assim como toda a roupa que estiverem usando) na máquina de lavar o mais depressa possível.

Gel no cabelo

Tudo o que for possível fazer para minimizar a exposição aos gatilhos vai ajudá-lo a se sentir melhor. Um truque fácil: nada de gel no cabelo, porque, talvez sem surpresa, ele acu­mula pólen, segundo o alergista e imunologista Dr. Clifford Bassett, fundador e diretor médico da Allergy and Asthma Care, de Nova York.

