Herpes-zóster: desagradável & perigoso

Para Françoise Fontaine, a acne era apenas uma antiga lembrança da adolescência. Mas ali estavam, inconfundíveis, as bolinhas vermelhas em linha reta na testa da moradora de Paris, notadas por uma amiga depois de um dia de compras.

Deve ser uma reação alérgica às roupas que acabei de comprar, pensou ela. Mas, para se prevenir, assim que chegou em casa, Françoise ligou para seu médico e lhe descreveu os sintomas.

“Acho que sei o que você tem”, disse o médico. “Não há necessidade de pânico. Meu assistente vai lhe levar um antiviral, que você deve tomar na mesma hora. E procure um oftalmologista o mais breve possível.”

Na manhã seguinte, Françoise foi ao consultório do especialista e ficou chocada quando ele lhe informou que ela tinha um vírus chamado varicela zóster, que provoca o herpes, ou cobreiro.

“A doença surge quando esse vírus, que provoca a catapora, é reativado”, explicou ele. “Você teve catapora quando criança, não teve?”

Sim, tivera. Mas ela não sabia que, desde então, o vírus que provocara a doença ficara oculto nas terminações nervosas da medula, adormecido, aguardando para pegar desprevenido o sistema imunológico e voltar a atacá-lo. Ou que, em alguns pacientes, embora as bolhas e a vermelhidão desapareçam, o ardor e a comichão da lesão nervosa chamada nevralgia pós-herpética podem perdurar com pouco alívio.

Seis anos depois, Françoise, hoje com 86 anos, diz: “Tive sorte. O surto não afetou meus olhos. Mas não importa o que eu tente, a dor persiste até hoje. Nesse aspecto, acho que não tive muita sorte.”

A maioria dos surtos de herpes dura no máximo uma ou duas semanas, mas alguns pacientes, como os que fazem tratamento contra o câncer, apresentam risco maior de complicações que ameaçam a vida.

O herpes não tem cura. O nome em inglês, shingles, vem da palavra latina e francesa que significa “cinto”, porque as lesões costumam aparecer no nível da cintura, contornando parcialmente o corpo. A Dra. Allison McGeer, microbiologista do Hospital Monte Sinai, em Toronto, no Canadá, enumera os sintomas, que tendem a ocorrer em um lado só do corpo porque o mais comum é uma única raiz nervosa estar envolvida. Pode haver dormência ou formigamento, comichão, fadiga, dor de cabeça, febre alta, sensibilidade à luz e dor nervosa excruciante, que pode virar a vida do avesso e deixar o paciente sem dormir, incapaz de trabalhar ou realizar as tarefas diárias.

O herpes-zóster não é contagioso. Ainda segundo a Dra. Allison, se você já teve catapora e for exposto a alguém com herpes, não contrairá o vírus. No entanto, poderá pegar catapora alguém que não a tenha tido na infância e venha a ter contato com quem tem herpes.

Timo Vesikari, professor de virologia da Universidade de Tampere, na Finlândia, e diretor do centro de pesquisa de vacinas da instituição, diz que a maioria só terá um surto

de herpes na vida, porque ele serve de lembrete para o sistema imunológico voltar à vigilância. Mesmo assim, dependendo da idade do paciente no primeiro surto, é possível que haja um segundo e talvez até um terceiro.

Como um em cada três adultos com mais de 50 anos desenvolverá a doença, o melhor é prevenir o surto. “Para isso, é necessária uma vacina”, diz Vesikari.

Se você não foi vacinado, é preciso agir depressa ao primeiro sinal dos sintomas, porque é melhor tomar o antiviral até 72 horas depois do início do surto. Isso é importantíssimo quando se quer mitigar a fortíssima dor pós-infecção que ocorre com certa frequência.

Hoje, só há uma vacina no mercado. Chama-se Zostavax e foi aprovada para uso na Europa e na América do Norte dez anos atrás; já se comprovou que reduz em 64% a probabilidade do surto. Mas, com ingredientes como vírus vivo de catapora, é difícil sua produção em grande quantidade. O resultado é que cada dose custa cerca de 200 dólares, cara demais para ser custeada pela maioria dos planos públicos de saúde da Europa.

No entanto, depois de recebida a vacina, os especialistas ainda não sabem por quanto tempo ela é eficaz; acredita-se que o limite seja de cinco anos. Portanto, se você foi vacinado quando tinha entre 50 anos e pouco mais de 60, é importante conversar com o médico sobre a época boa para tomar a segunda dose. Se já teve herpes-zóster, não há necessidade de se vacinar, porque seu sistema imunológico já foi ativado pela doença.

Em breve, talvez a época de se vacinar ou se revacinar não tenha mais importância. Em futuro próximo, talvez no começo do ano que vem, espera-se que chegue ao mercado uma nova vacina, com a qual Vesikari também trabalhou. Seu nome temporário é Shingrix, e os especialistas europeus e norte-americanos estão empolgados porque, durante toda a fase de pesquisa, ela demonstrou eficácia de pelo menos 90% em adultos com 50 anos ou mais.

Os estudos realizados em vários países envolveram mais de 16 mil pacientes acima de 50 anos, alguns com mais de 80. O resultado é promissor, sem nenhum indício até agora de redução da eficácia da vacina com o tempo.

Ao contrário da Zostavax, a Shingrix não contém vírus vivos; ela combina uma proteína do vírus, fácil de reproduzir, a um adjuvante, ou seja, uma substância química que ajuda a acordar o sistema imunológico. Os adjuvantes já são empregados em vacinas contra várias doenças, como hepatites A e B, difteria e tétano, mas essa é a primeira vez que foram usados na batalha contra o herpes.

Espera-se que a Glaxo-SmithKline Inc., produtora da vacina, apresente seus resultados à FDA (Agência de Alimentos e Remédios dos EUA) na segunda metade do ano, e, logo depois, às autoridades canadenses e europeias.

Se você não foi vacinado, aprenda a reconhecer os primeiros sinais de herpes-zóster e vá ao médico assim que desconfiar de algo errado.

Para Françoise Fontaine, a jornada tem sido difícil. Ela tentou todo tipo de terapia, da acupuntura à hipnose, para acabar com a dor ardente. Mas nada deu certo.

“Preciso proteger a pele do sol e do vento, porque dói”, diz. “Algumas noites são horríveis. Não consigo dormir e me coço até sangrar.”

Mesmo assim, ela vive um dia de cada vez, animada e decidida a aproveitar ao máximo cada um deles.

Para outros, com a nova vacina talvez bem próxima, o herpes pode não ser um problema. A Dra. Allison McGeer diz: “Se a vacina passar por todas as exigências de segurança, será uma excelente notícia.”