Como acontece há 15 anos, além de avaliar produtos e serviços, a pesquisa Marcas de Confiança 2016* estudou como está a relação entre você, leitor, e as instituições, profissões, organizações não governamentais e algumas personalidades brasileiras.

A confiança nos Correios, nos bombeiros e na Apae segue inabalável por anos seguidos – e se repete nesta edição. Entre as personalidades, nomes novos aparecem no primeiro lugar na pesquisa, entre eles um medalhista olímpico!

Mas chega de mistério.

Hora de conhecer o resultado completo das categorias especiais do Prêmio Marcas de Confiança 2016.

Instituições

Desde que a categoria foi criada, em 2003, nenhuma instituição brasileira tirou dos Correios o título de campeão. Nesta edição, aproximadamente três quartos dos entrevistados declararam ter confiança na empresa que nasceu em 1663 e que segue moderna, atendendo às necessidades da população.

Correios 73%

Forças Armadas 67%

Casamento 62%

Estamos muito orgulhosos por termos sido escolhidos, outra vez, a instituição mais confiável do Brasil. Vamos trabalhar para que, cada vez mais, os Correios sejam reconhecidos pela população pelos bons serviços que prestam, com qualidade e excelência.

Guilherme Campos, Presidente dos Correios

Profissões

Bombeiros: neles, a gente pode confiar

Que outro prestador de serviços consegue a façanha de ser unanimidade no quesito confiança senão os bombeiros? A imagem impecável desses profissionais é reforçada ano a ano na pesquisa – já são 13 edições em que os bombeiros vencem com facilidade. E este ano, eles comemoram o impressionante índice de confiança de 97%.

Bombeiros 97%

Professores 84%

Pilotos de avião 82%

Dentistas 80%

O grande valor da nossa instituição, muito além dos equipamentos de ponta que temos, são nossos homens. São eles que fazem a diferença e colocam a corporação no patamar mais alto em termos de confiança.

Coronel PM Rogério Bernardes Duarte, Comandante do Corpo de Bombeiros da PMESP

ONGs

A APAE conta com mais de 2.150 afiliadas presentes em todos os estados brasileiros e é a maior organização do 3º setor no Brasil. Muito além dos seus impressionantes números, o trabalho de excelência ao transformar pessoas com necessidades especiais em cidadãos é que faz da APAE uma ONG admirada e de confiança. Este ano, a instituição foi a que conquistou o maior índice de confiabilidade e, por isso, ela leva

o título de campeã da pesquisa.

APAE 87%

AACD 85%

GRAACC 82%

Doutores da Alegria 81%

Este reconhecimento certifica que estamos no caminho certo. Caminho que leva à melhora da qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais de todo o Brasil. Nosso orgulho está em saber que estamos realmente colaborando para a inserção delas na sociedade. Que nosso lema para 2016 – o futuro se faz com a conscientização das diferenças – possa ser ouvido e ecoe por todos os cantos do Brasil.

Aracy Maria da Silva Lêdo, Presidente da Federação Nacional das APAEs

Personalidades

Conheça agora as personalidades brasileiras vencedoras da pesquisa Marcas de Confiança 2016

Apresentador

Silvio Santos é novamente o escolhido dos leitores como o apresentador mais confiável do país. Comemorando 54 anos na telinha, o apresentador do programa mais duradouro da TV e dono do SBT chega ao bicampeonato da pesquisa com 75% de índice de confiabilidade.

Silvio santos 75%

Sandra Annemberg 73%

Fátima Bernardes 72%

Ator/atriz

Nos palcos desde 1965 (e na TV desde 1969), Marco Nanini é um dos maiores atores brasileiros. Os leitores também reconhecem seu brilhantismo e, pela segunda vez, o elegem o mais confiável, com índice de 72%.

Marco nanini 72%

Selton Mello 66%

Giovana Antonelli 65%

Cantor(a)

Cantora, compositora, instrumentista, produtora musical. E tudo isso com muito talento. Quem não admira Marisa Monte? Para nossos leitores, além disso, ela inspira muita confiança e vence pela segunda vez a pesquisa de Seleções.

Marisa Monte 63%

Ivete Sangalo 60%

Maria Bethania 60%

Esportista

Duas olimpíadas, duas medalhas e muitos motivos para comemorar. Nascido em São Caetano do Sul, São Paulo, Arthur Zanetti é um dos maiores ginastas do Brasil e do mundo. Já tinha a medalha de ouro nos Jogos de Londres/2012 e este ano, no Rio, faturou a medalha de prata e voltou ao pódio. Em casa, com o apoio da torcida. Antes disso, os leitores elegeram Zanetti o esportista mais confiável do Brasil (nossa pesquisa se encerrou em junho de 2016, lembra?). Prova de que o público reconhece a importância enorme do ginasta para nosso esporte além de sua recente prata olímpica.

Arthur zanetti 74%

Robert Scheidt 73%

Gabriel Medina 73%

Fiquei feliz com o reconhecimento do público. O prêmio é uma recompensa por todo o trabalho sério feito por mim e meu treinador, Marcos Goto. Foram duas medalhas olímpicas, os títulos mundial e pan-americano conquistados nas argolas e vários anos sem deixar de ir ao pódio nas competições em que participei. Obrigado pela confiança.

Arthur Zanetti

Executivo(a)

Ele começou de baixo e sua história de sucesso como empresário inspira muitos brasileiros que sonham em empreender – e vencer. Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, é tricampeão da pesquisa e o executivo de confiança de nossos leitores.

Alexandre Costa (Cacau Show) 62%

Roberto Setúbal 55%

Abílio Diniz 52%

É extremamente gratificante ser reconhecido por fazer o que amo, mas este prêmio é, também, do excelente time que faz parte da história da maior rede de chocolates finos do mundo e que se compromete, todos os dias, a inovar, surpreender e entregar qualidade e muito carinho em cada produto.

Alexandre Costa, presidente e fundador da Cacau Show

Publicitário(a)

Um novo profissional aparece na liderança do ranking: o publicitário Celso Loducca, que hoje se dedica a apresentar o programa “Quem Somos Nós?” na rádio Eldorado.

Celso Loducca 29%

Julio Ribeiro 28%

Eduardo Fischer 28%

Fui e sou feliz por ter realizado trabalhos que marcaram a história da publicidade no Brasil e estou satisfeito por estar na lista dos publicitários mais confiáveis do país. Em 2015, vendi minha agência. Poderia ter criado outra empresa, aceitado propostas, mas escolhi apostar em algo em que acredito e que vai muito além de trabalho: meu programa “Quem Somos Nós?”, transmitido pela rádio Eldorado e que ganhou um canal no YouTube. Minha trajetória como pessoa de marketing e comunicação ainda não está concluída e trouxe esse olhar tão especial que tenho pelo programa. E vice-versa.

Celso Loducca