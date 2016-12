Piadas favoritas de pessoas engraçadas

Quando descobrem que produzi os filmes O clube dos cafajestes e Férias frustradas, todos me pedem a mesma coisa: “Diga algo engraçado!” Aí, lembro daquela vez em que encontrei o comediante Henny Youngman nas corridas de cavalos. “Henny, tudo bem?”, perguntei. Ele respondeu: “Matty, apostei no cavalo mais bem-educado do mundo. Ele deixou que todos os outros passassem na frente.” Então resolvi convidar os comediantes, atores cômicos e humoristas que são meus favoritos há décadas para contar uma piada ou dizer uma frase que lhes provoque gargalhadas. Vamos ver se são mais engraçadas do que a minha.

Os piratas Morty e Sol se encontram num bar. Sol usa tapa-olho, tem um gancho em vez de mão e uma perna de pau.

– E aí, colega – diz Morty. – O que foi que aconteceu?

– Meu navio foi atacado – responde Sol –, e um tiro me arrancou a perna. Aí pus esta de pau.

– E a mão? – pergunta Morty.

– Quando o navio afundou, um tubarão me arrancou a mão. Aí pus este gancho.

– Caramba. E o tapa-olho?

– Eu estava em pé no cais, e a maior gaivota que já vi fez cocô no meu olho.

– Ora, mas ninguém fica cego com cocô de gaivota...

– É verdade – diz Sol. – Mas era meu primeiro dia com o gancho.

JASON ALEXANDER, ator

Um sujeito vai pescar no gelo pela primeira vez. De repente, ele ouve uma voz:

– Não há peixes debaixo do gelo!

Ele a ignora e vai para outra área, abre um buraco e joga a linha. Novamente, ouve a voz retumbante:

– Não há peixes debaixo do gelo!

Nervoso, ele olha para cima e pergunta:

– Deus? É o senhor?

– Não, é o gerente do rinque de patinação!

ALLISON JANNEY, atriz

“Eis tudo o que você precisa saber sobre homens e mulheres: as mulheres são loucas... os homens são estúpidos. E a principal razão da loucura das mulheres é a estupidez dos homens.”

ROD MAN, que ganhou a temporada de 2014 do programa da TV americana Last Comic Standing, citando George Carlin

No Paraíso, havia duas placas imensas. A primeira dizia: Homens que fizeram o que as esposas mandaram. A fila de homens debaixo dessa placa ia até onde a vista alcançava. A segunda placa dizia: Homens que fizeram o que quiseram. Só havia um homem sob essa placa. Curioso, São Pedro disse ao homem solitário:

– Ninguém jamais ficou debaixo dessa placa. Fale mais de você.

O homem deu de ombros e disse:

– Nem sei o que dizer... Minha mulher me mandou ficar aqui.

OSCAR NUÑEZ, ator

Um esqueleto entra num bar. O garçom pergunta:

– O que vai ser?

O esqueleto responde:

– Uma cerveja e um pano de chão.

JOHN GOODMAN e DAN AYKROYD, atores (ambos nos mandaram essa piada)

“Ontem à noite, torrei cinco mil pratas num seminário sobre reencarnação. Pensei: Ora bolas, só se vive uma vez!”

JONATHAN KATZ, comediante

“Meu pai era vigia noturno, mas foi vítima da tecnologia. Foi substituído por uma tranca.”

COLIN QUINN, comediante e ator, citando Stu Trivax

Um homem chega à porta da Sra. Smith e diz:

– Houve um acidente na cervejaria. Seu marido caiu num tonel de cerveja e se afogou.

A Sra. Smith chora:

– Ah, coitado! Não teve a mínima chance!

O homem diz:

– Ah, isso não sei. Ele saiu três vezes para ir ao banheiro.

MICHAEL REISS, escritor e produtor

“Querida, você sempre esteve comigo no longo e acidentado caminho da vida. Na doença, na queda de cabelo, na falência, você ficou aqui a meu lado. No meu infarto e no incêndio da casa, naquele dia em que o raio caiu. E no meu câncer de fígado... Bem, agora, de repente, estou começando a achar que você me dá azar.”

ERICA RHODES, comediante

Um homenzinho tímido estava sentado à janela do avião ao lado de um sujeito que mais parecia um armário. O homenzinho tinha pavor de voar e, assim que o aparelho decolou, se sentiu enjoado. Mas o vizinho estava num sono profundo, e ele não conseguiu dar um jeito de passar para ir ao banheiro. Então, não houve jeito: ele vomitou no grandalhão.

Enquanto limpava a sujeira, freneticamente mas com todo o cuidado para não acordar o gigante, os olhos do outro se abriram. O tímido sorriu e disse, com voz trêmula:

– Está se sentindo melhor agora, senhor?

ARTHUR HILLER, diretor