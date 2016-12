Segredos que eu quero lhe contar

CONHEÇA MEUS TRUQUES MENTAIS INCRÍVEIS

Consigo reconfigurar meu cérebro com meditação. Segundo exames de ressonância magnética, o hipocampo (parte do cérebro encarregada do aprendizado e da memória) fica mais espesso depois de alguns meses de meditação com atenção plena. A densidade de neurônios também diminui na amígdala (responsável por medo, ansiedade e estresse). Essas mudanças podem alterar o estado de espírito.

Posso acrescentar anos à vida. Com uma atitude positiva diante do envelhecimento e continuando a me sentir útil e feliz, é bem provável que eu viva sete anos mais, de acordo com pesquisas da Universidade de Yale.

PENSE DUAS VEZES ANTES DE...

Tomar refrigerantes. Tome uma lata ou mais por dia e acumule três vezes mais gordura abdominal do que quem não toma (não estou exagerando). Pesquisadores do Texas fizeram os exames e as medições: quem tomava refrigerante todo dia ganhou 8 cm de cintura em nove anos; quem não tomava ganhou apenas 2 cm (os que tomavam de vez em quando ganharam 4,5 cm). Optar pelo refrigerante diet para poupar calorias pode ser um tiro que sai pela culatra; um estudo mostrou que quem fez isso consumiu mais calorias no decorrer do dia. Prefira água com gás, por favor.

Baixar a cabeça para olhar o celular. Você penduraria quatro bolas de boliche no pescoço? Antes de dizer que essa é uma pergunta ridícula, pense bem: 28 kg (mais ou menos o peso total dessas bolas) corresponde à força exercida quando você baixa a cabeça num ângulo de 60° para mandar e-mails e mensagens pelo celular. E você faz isso durante até quatro horas (horas!) por dia. Por amor à integridade da coluna cervical, levante esse celular até sua linha de visão.

Deixar os alongamentos de lado. Você arranja tempo para o treinamento aeróbico e de força, e gosto disso. Mas minhas articulações precisam ser alongadas, principalmente quando envelheço. O tecido conjuntivo dos tendões e ligamentos fica mais rígido e quebradiço com a idade, o que provoca movimentos limitados e redução da flexibilidade. Pilates e ioga são duas boas opções, mas até alongamentos controlados simples mantidos por 10 a 30 segundos podem ajudar a me mover com mais facilidade.

QUERO EXPLICAR POR QUE...

Franzir os olhos me ajuda a ver com mais clareza. Estreitar os olhos de leve muda o formato deles e reduz a quantidade de luz que entra pelas pálpebras, o que me ajuda a focalizar.

Conversar com desconhecidos me deixa feliz. Formar ligações com outras pessoas, mesmo que breves – como conversar com o barista que prepara seu café ou com a pessoa sentada a seu lado na volta do trabalho –, me dá a sensação de fazer parte de um grupo e melhora meu humor.

Balanço os braços ao andar. Meus braços são como pêndulos que balançam naturalmente quando me movo. Gasto menos energia quando eles fazem isso. Mantê-los parados quando ando gasta 12% mais energia.

HÁBITOS QUE EU GOSTARIA QUE VOCÊ ADOTASSE

Ler livros. Livros impressos. Os cientistas descobriram que quem usa leitores eletrônicos tem mais dificuldade de recordar detalhes da história do que quem leu a versão no papel. Segurar o livro, virar as páginas e tocar as folhas podem favorecer a reconstrução mental da trama. Sem falar que a exposição à luz azul da tela do leitor antes de dormir prejudica o sono.

Cobrir a boca ao espirrar. É, você aprendeu isso no jardim de infância. Mas uma em cada quatro pessoas deixa de cobrir a boca ao tossir e espirrar em público, de acordo com um estudo de observação. Pior ainda: menos de 5% das pessoas usaram lenços de papel ou tossiram e espirraram no cotovelo, como recomendam os especialistas. E veja só: os cientistas acabaram de descobrir que o espirro humano expele uma nuvem de alta velocidade que, em média, contamina uma sala inteira em minutos. Que nojo.

Passear pelo parque. Parece que as pessoas que moram em área urbana têm risco maior de sofrer transtornos do humor do que os amigos em ambiente rural. Passar algum tempo junto à natureza pode aquietar o córtex pré-frontal subgenual, que se ativa quando nos preocupamos e está ligado a transtornos mentais. Encontre um parque ou trilha que sejam tranquilos e arborizados e você terá menos pensamentos negativos, como mostram as pesquisas.

TRUQUES QUE ME DEIXAM MAIS SAUDÁVEL

Misture o iogurte. Aquele líquido em cima é o soro, rico em proteínas, cálcio para os ossos, vitamina D e probióticos para o intestino. Quando você o joga na pia, saio perdendo.

Asse as batatas. Assá-las no forno convencional ou no micro-ondas retém mais nutrientes. Se descascá-las e fervê-las, você perde toda a fibra da casca e cerca de dois terços da vitamina C.

Deixe o alho picado descansar. Quando o dente é picado ou esmagado, libera-se uma enzima chamada alinase que provoca a formação de compostos que combatem doenças. Deixe-o descansar de 10 a 15 minutos. O cozimento do alho cedo demais pode desativar a enzima.

Esprema limão no espinafre. Esta verdura escura é boa fonte de ferro, mas, para facilitar a absorção das formas vegetais desse mineral, o espinafre precisa ser consumido com vitamina C (por isso o suco de limão).

TRUQUES QUE ME ALEGRAM

Batucar na testa controla a vontade de comer. Esquisito? Pois é. Mas os pesquisadores testaram algumas técnicas de 30 segundos para impedir o ato de comer sem pensar. Esse foi o que funcionou melhor para afastar os participantes obesos de seus alimentos favoritos, reduzindo assim a vontade de comer. A próxima vez que um sonho de chocolate chamar seu nome, ponha o dedo na testa e batuque para o desejo ir embora.

Colorir reduz o estresse. Hoje há muitos livros de colorir feitos para adultos, embora você também possa pegar emprestado o de sua sobrinha. Não importa: colorir pode eliminar a ansiedade. Quando me concentro em algo concreto e repetitivo, aciono porções de meu lobo parietal, a mesma área do cérebro ligada à espiritualidade e que tende a ficar ativa durante a meditação e as orações.