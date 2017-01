Vamos dançar?

AMOR, PAIXÃO, TRISTEZA: poucas outras danças exprimem tantas emoções quanto o tango, que se tornou respeitável em Paris, no início do século 20, e logo se espalhou pelo mundo – inclusive na Argentina, país de onde veio e onde era malvisto por estar associado aos bairros mais pobres de Buenos Aires.

CARNAVAL NO RIO sem sambistas? Impensável! Ainda assim, o samba, essa dança tipicamente brasileira pode não ser originário do Brasil. Segundo uma teoria, o samba tem sua raiz no “semba”, a dança africana de umbigada trazida para o Brasil por escravos tirados de sua terra natal.



PROVAVELMENTE VOCÊ escutará os dançarinos ingleses de Morris antes de vê-los. As grossas faixas enfeitadas com guizos minúsculos que eles usam na canela proclamam ruidosamente sua chegada. A origem da dança Morris é desconhecida. No entanto, alguns afirmam que até os druidas a dançavam em seus círculos de pedra.

O REI LUÍS XIV da França era um dançarino apaixonado e, em 1661, criou a primeira escola de balé do mundo. A Académie Royale de Danse foi o berço do balé clássico. O Rei Sol, como era conhecido Luís XIV, nomeou como primeiro diretor o famoso dançarino Pierre Beauchamps, que inventou as cinco posições básicas dos pés até hoje ensinadas no balé.